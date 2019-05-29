Партия Саакашвили поддержала решение Зеленского распустить Раду

"Когда мы думаем о стране, а не своих каких-то личных амбициях, мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского, потому что та Верховная рада, которая есть уже четыре года, нелегитимная", - заявил Сакваралидзе в интервью изданию "Апостроф".