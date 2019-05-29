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РИА Новости

Партия Саакашвили поддержала решение Зеленского распустить Раду

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Партия "Движение новых сил", лидером которой является бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, поддерживает решение украинского президента Владимира Зеленского распустить Верховную раду VIII созыва, заявил бывший замгенпрокурора, член совета партии Давид Сакваралидзе.

"Когда мы думаем о стране, а не своих каких-то личных амбициях, мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского, потому что та Верховная рада, которая есть уже четыре года, нелегитимная", - заявил Сакваралидзе в интервью изданию "Апостроф".

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако президент Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Раду
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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