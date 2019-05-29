Партия Саакашвили поддержала решение Зеленского распустить Раду

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Партия "Движение новых сил", лидером которой является бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, поддерживает решение украинского президента Владимира Зеленского распустить Верховную раду VIII созыва, заявил бывший замгенпрокурора, член совета партии Давид Сакваралидзе.
"Когда мы думаем о стране, а не своих каких-то личных амбициях, мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского, потому что та Верховная рада, которая есть уже четыре года, нелегитимная", - заявил Сакваралидзе в интервью изданию "Апостроф".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако президент Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.