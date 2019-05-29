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РИА Новости

ФАС возбудила дело против "Ростелекома" после жалобы "Мегафона"

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска компании "Ростелеком" на крыше здания
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска компании "Ростелеком" на крыше здания. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело против компании "Ростелеком" после жалобы "Мегафона", говорится в сообщении ведомства.
"Антимонопольное ведомство установило, что "Ростелеком" отказывался от заключения договоров о присоединении сети зоновой телефонной связи ПАО "Мегафон" в Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Ростовской области к сети местной телефонной связи ПАО "Ростелеком", - сообщает ФАС.
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Ранее "Мегафон" подал в ФАС жалобу на эти действия "Ростелекома", антимонопольная служба, а свою очередь, выдала компании предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Нарушения должны были быть устранены до 30 апреля.
"По состоянию на дату возбуждения дела ПАО "Ростелеком" не проинформировало ФАС России об исполнении предупреждения", - подытожили в ФАС.
В пресс-службе "Ростелекома" воздержались от комментариев. "Мы рассчитываем, что ФАС полно и всесторонне рассмотрит сложившуюся ситуацию и даст надлежащую оценку. На наш взгляд, отказ в пропуске трафика препятствует использованию построенной нами зоновой сети и навязывает нам использование своей. Это увеличивает затраты "Мегафона" на пропуск своего трафика в несколько раз", - добавил, в свою очередь, представитель "Мегафона".
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ФАСМегафонРостелекомРоссияЭкономика
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