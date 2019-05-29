ФАС возбудила дело против "Ростелекома" после жалобы "Мегафона"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело против компании "Ростелеком" после жалобы "Мегафона", говорится в сообщении ведомства.

"Антимонопольное ведомство установило, что "Ростелеком" отказывался от заключения договоров о присоединении сети зоновой телефонной связи ПАО "Мегафон" в Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Ростовской области к сети местной телефонной связи ПАО "Ростелеком", - сообщает ФАС.

Ранее "Мегафон" подал в ФАС жалобу на эти действия "Ростелекома", антимонопольная служба, а свою очередь, выдала компании предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Нарушения должны были быть устранены до 30 апреля.

"По состоянию на дату возбуждения дела ПАО "Ростелеком" не проинформировало ФАС России об исполнении предупреждения", - подытожили в ФАС.