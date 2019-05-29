В аппарате Силуанова удивились реакции "Транснефти" на слова о "Дружбе"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Эмоциональная реакция компании "Транснефть" на высказывания первого вице-премьера РФ Антона Силуанова по ситуации с нефтепроводом "Дружба" вызвала удивление, заявил журналистам Силуанова Андрей Лавров.

"Мы удивлены столь эмоциональной реакцией коллег из "Транснефти". Журналисты на мероприятии в Казахстане задали Силуанову вопрос: будет ли государство снижать "Транснефти" дивиденды из-за аварии? Он дал исчерпывающий ответ: выступаем против этого, потому что бюджетные деньги не должны тратиться на исправление "косяков" компаний, осуществляющих поставки нефти", - сказал Лавров.

Ранее в среду Силуанов, отвечая на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.