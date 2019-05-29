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РИА Новости

В аппарате Силуанова удивились реакции "Транснефти" на слова о "Дружбе"

Вчера, 15:53
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Эмоциональная реакция компании "Транснефть" на высказывания первого вице-премьера РФ Антона Силуанова по ситуации с нефтепроводом "Дружба" вызвала удивление, заявил журналистам Силуанова Андрей Лавров.
"Мы удивлены столь эмоциональной реакцией коллег из "Транснефти". Журналисты на мероприятии в Казахстане задали Силуанову вопрос: будет ли государство снижать "Транснефти" дивиденды из-за аварии? Он дал исчерпывающий ответ: выступаем против этого, потому что бюджетные деньги не должны тратиться на исправление "косяков" компаний, осуществляющих поставки нефти", - сказал Лавров.
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Ранее в среду Силуанов, отвечая на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.
Советник президента "Транснефти" Игорь Демин в свою очередь заявил, что компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за инцидента, а также не согласна со словами Силуанова про "косяк компании" и считает это упрощенной оценкой, возможно основанной на распространяемой недоброжелателями информации. Он отметил, что ведется следствие, и "Транснефть" признана потерпевшей стороной.
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