Власти Смоленщины готовы к работе по подготовке к 60-летию полета Гагарина

СМОЛЕНСК, 29 мая – РИА Новости. Власти Смоленской области готовы активно включиться в работу по подготовке празднования 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, оргкомитету необходимо в трехмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий.

"Память о первом космонавте планеты, уроженце Смоленской земли Юрии Алексеевиче Гагарине является не только национальным, но и мировым достоянием. Не случайно его легендарный полет 12 апреля 1961 года считается одним из наиболее знаковых событий в истории человечества, и мы – смоляне – по праву гордимся тем, что первопроходцем космоса, покорителем околоземного пространства стал наш земляк", - заявил глава региона.

По его словам, праздничные мероприятия станут хорошим подарком не только для смолян, но и для жителей других регионов нашей страны.

При этом Островский выразил надежду, что это позволит привлечь федеральное финансирование на развитие инфраструктуры города Гагарина.