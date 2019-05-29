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РИА Новости
Смоленская область

Власти Смоленщины готовы к работе по подготовке к 60-летию полета Гагарина

Вчера, 15:52
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Смоленской области
СМОЛЕНСК, 29 мая – РИА Новости. Власти Смоленской области готовы активно включиться в работу по подготовке празднования 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, оргкомитету необходимо в трехмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий.
"Память о первом космонавте планеты, уроженце Смоленской земли Юрии Алексеевиче Гагарине является не только национальным, но и мировым достоянием. Не случайно его легендарный полет 12 апреля 1961 года считается одним из наиболее знаковых событий в истории человечества, и мы – смоляне – по праву гордимся тем, что первопроходцем космоса, покорителем околоземного пространства стал наш земляк", - заявил глава региона.
По его словам, праздничные мероприятия станут хорошим подарком не только для смолян, но и для жителей других регионов нашей страны.
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При этом Островский выразил надежду, что это позволит привлечь федеральное финансирование на развитие инфраструктуры города Гагарина.
Гагарин родился 9 марта 1934 года, по документам в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (в настоящее время — гагаринский район Смоленской области).
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Смоленская областьАлексей Островский
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