"Русгидро" изучает механизм модернизации дизельной генерации в ДФО

"В качестве одного из механизмов модернизации дизельной генерации на Дальнем Востоке "Русгидро" рассматривает возможность заключения с потенциальными инвесторами энергосервисных контрактов. Такие контракты должны обеспечивать минимально возможную цену на электроэнергию и предусматривать применение наиболее современных экономически обоснованных технических решений. До конца 2019 года планируется провести аудит объектов дизельной генерации и подготовить требования к энергосервисным контрактам с пилотными объектами", - отмечает "Русгидро".