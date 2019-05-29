"Русгидро" изучает механизм модернизации дизельной генерации в ДФО

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Русгидро" до конца 2019 года подготовит требования к энергосервисным контрактам для модернизации дизельной генерации на Дальнем Востоке, сообщает энергокомпания.
"В качестве одного из механизмов модернизации дизельной генерации на Дальнем Востоке "Русгидро" рассматривает возможность заключения с потенциальными инвесторами энергосервисных контрактов. Такие контракты должны обеспечивать минимально возможную цену на электроэнергию и предусматривать применение наиболее современных экономически обоснованных технических решений. До конца 2019 года планируется провести аудит объектов дизельной генерации и подготовить требования к энергосервисным контрактам с пилотными объектами", - отмечает "Русгидро".
Компания отмечает, что целесообразно применять наиболее современные экономически обоснованные технические решения для сокращения эксплуатационных затрат: автоматизацию, использование ВИЭ и накопителей.
"Русгидро" эксплуатирует 278 дизельных электростанций общей мощностью более 240 МВт, расположенных в Якутии и на Камчатке. Эти электростанции являются единственными источниками электроэнергии для небольших изолированных от региональных энергосистем населенных пунктов. Повышение эффективности работы дизельных электростанций актуально, поскольку доставка топлива в удаленные населенные пункты дорогая. Многие дизельные электростанции имеют устаревшее, неэкономичное оборудование и нуждаются в модернизации.
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