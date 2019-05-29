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РИА Новости

В Вологодской области пять человек задержали по делу о хищении автобусов

Вчера, 15:48
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следователи в Вологодской области задержали группу из пяти человек, среди которых адвокат и экс-адвокат, по делу о хищении автобусов стоимостью более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
"Задержана группа из пяти вологжан, включая действующего и бывшего адвокатов. Они подозреваются в воспрепятствовании расследованию крупного хищения арестованного приставами имущества стоимостью более 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что вологодские следователи займутся делом о хищении автобусов ООО "ТРАНСОЙЛ" в особо крупном размере, а также делом против начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Вологодскому району - и судебного пристава-исполнителя того же отдела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
По версии следствия, они и двое их сообщников подготовили поддельные документы о снятии ареста, наложенного на автобусы стоимостью 24,8 миллионов рублей, и незаконно реализовали их на металлобазу за 3,2 миллиона рублей, разделив деньги между собой.
Уточняется, что возбуждена серия дел в отношении вологодского адвоката, юриста и еще троих граждан о фальсификации доказательств и воспрепятствовании осуществлению производства предварительного расследования по делу о мошенничестве.
По версии следователей, в январе 2019 года адвокат Вологодской палаты адвокатов, действуя совместно с коллегой-адвокатом, статус которого приостановлен в начале текущего года, а также трое вологжан, совершили фальсификацию доказательств по делу о тяжком преступлении и воспрепятствовали предварительному расследованию.
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В 2018 году по заявлению конкурсного управляющего ООО "ТРАНСОЙЛ" о хищении автобусов полицейскими проводилась проверка, в ходе осмотра базы по приему металлолома обнаружены и изъяты шесть похищенных автобусов в разукомплектованном состоянии. В совершении преступления подозревались двое приставов-исполнителей и двое их знакомых вологжан. Адвокат Вологодской палаты адвокатов, являясь защитником одного из подозреваемых вступил со своим подзащитным, вторым подозреваемым и коллегой-адвокатом в преступный сговор.
"Они совершили фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении путем уничтожения трех из шести автобусов ООО "ТРАНСОЙЛ", являвшихся предметами хищения, изъятых и подлежавших признанию в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, а также вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию путем приведения транспортных средств, оставшихся на территории базы по приему металлолома, в негодность", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения. Следователи во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ продолжают выяснять все обстоятельства преступной деятельности.
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