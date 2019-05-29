Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T15:47Z
https://ria.ru/20190529/1555071889.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155507/24/1555072429_0:289:2924:1934_1036x0_80_0_0_32a3304c3056b364e471cd60e34ccae7.jpg
РИА Новости

Медведев заявил о важности внедрения передовых технологий в производство

Вчера, 15:47
1396
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения исследовательского центра по переработке полимеров "СИБУР ПолиЛаб" в инновационном центре "Сколково"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения исследовательского центра по переработке полимеров СИБУР ПолиЛаб в инновационном центре Сколково
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
СКОЛКОВО, 29 мая - РИА Новости. Россия активно занимается развитием своего нефтехимического комплекса и считает важным внедрение передовых технологий в производство, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытия в Сколково исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур ПолиЛаб".
"Нам исключительно важно внедрять в производство передовые технологии, использовать самые современные материалы", - сказал глава кабинета министров.
Он выразил надежду, что работы в новом исследовательском центре будут проводиться на самом высоком уровне, что будет полезно как для самой компании "Сибур", так и для развития нефтехимического комплекса страны в целом. "Мы сейчас этим весьма активно занимаемся", - подчеркнул Медведев.
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
23 апреля, 12:40
В РАН призвали создать надведомственный орган по науке и технологиям
Премьер отметил, что новый исследовательский центр, который он осмотрел перед церемонией, "производит впечатление".
"Это действительно самый современный и единственный пока в своем роде и, надеюсь, будет весьма востребованный центр", - заметил глава правительства.
Он обратил внимание, что в "Сибур ПолиЛабе" будут совершенствоваться материалы, которые используются повсеместно - и в медицине, и в сфере ЖКХ, и в автомобилестроении, и в других отраслях. Глава кабмина пожелал новому резиденту "Сколково" успехов, практических результатов и побед в бизнесе, поздравив сотрудников с открытием этого центра.
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 20 мая 2019
20 мая, 15:54
Медведев призвал "омолодить" российскую науку
180022
Дмитрий МедведевСколковоРоссияЭкономика
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Медведев освободил Голендееву от должности замруководителя ФТС
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
Марсоход Curiosity натолкнулся на огромные залежи глины на Марсе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
Лента новостейМолния