Медведев заявил о важности внедрения передовых технологий в производство

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения исследовательского центра по переработке полимеров "СИБУР ПолиЛаб" в инновационном центре "Сколково"

СКОЛКОВО, 29 мая - РИА Новости. Россия активно занимается развитием своего нефтехимического комплекса и считает важным внедрение передовых технологий в производство, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытия в Сколково исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур ПолиЛаб".

"Нам исключительно важно внедрять в производство передовые технологии, использовать самые современные материалы", - сказал глава кабинета министров.

Он выразил надежду, что работы в новом исследовательском центре будут проводиться на самом высоком уровне, что будет полезно как для самой компании "Сибур", так и для развития нефтехимического комплекса страны в целом. "Мы сейчас этим весьма активно занимаемся", - подчеркнул Медведев.

Премьер отметил, что новый исследовательский центр, который он осмотрел перед церемонией, "производит впечатление".

"Это действительно самый современный и единственный пока в своем роде и, надеюсь, будет весьма востребованный центр", - заметил глава правительства.