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РИА Новости

В аппарате Силуанова назвали пример "Транснефти" о взрыве авто некорректным

Вчера, 15:44
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь первого вице-премьера РФ Антона Силуанова Андрей Лавров назвал некорректным пример про взрыв автомобиля у здания Минфина, приведенный "Транснефтью" в контексте ответственности за ЧП в "Дружбе".
"Что касается приведенного примера с взрывом автомобиля Вавилова 20-летней давности, то он некорректный и неясный по своему смыслу", - сказал он журналистам.
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Ранее в среду Силуанов, отвечая на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.
Советник президента "Транснефти" Игорь Демин в свою очередь заявил, что компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за инцидента, а также не согласна со словами Силуанова про "косяк компании" и считает это упрощенной оценкой, возможно основанной на информации от недоброжелателей. Демин посчитал необходимым вспомнить, что, когда несколько лет назад был взорван автомобиль первого замминистра финансов России Андрея Вавилова рядом со зданием министерства, "никто не назвал это "косяком в работе Минфина".
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