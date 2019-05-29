В аппарате Силуанова назвали пример "Транснефти" о взрыве авто некорректным

Ранее в среду Силуанов, отвечая на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин в свою очередь заявил, что компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за инцидента, а также не согласна со словами Силуанова про "косяк компании" и считает это упрощенной оценкой, возможно основанной на информации от недоброжелателей. Демин посчитал необходимым вспомнить, что, когда несколько лет назад был взорван автомобиль первого замминистра финансов России Андрея Вавилова рядом со зданием министерства, "никто не назвал это "косяком в работе Минфина".