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РИА Новости
Новое оружие России

Появилось видео сборки первого серийного Су-57

Вчера, 15:43
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео работ по сборке первого серийного экземпляра Су-57.
Как отмечает издание, на заводе в Комсомольске-на-Амуре организовывается конвейерная линейка. В цех поступает фюзеляж, но по мере продвижения истребитель "обрастает" деталями. Сборку планируют закончить в течение девяти дней.
Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
21 мая, 08:00
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57
В середине мая Владимир Путин поручил полностью переоснастить три авиационных полка новейшими самолетами. Глава государства рассчитывает, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 машин Су-57.
Су-57 – российский истребитель пятого поколения. Первый полет состоялся в 2010 году. Самолет обладает высокой маневренностью и способен летать на сверхзвуковой скорости. Оснащен современным комплексом бортового оборудования, который, вкупе с малой заметностью, обеспечивают превосходство над конкурентами.
Cу-57
18 июля 2017, 10:32
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. Подробнее о его технических особенностях – в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииСу-57РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Это же работа мечты: закрутил один саморез - день свободен. Примерно так за год один самолет и собирается.
29 мая, 16:34
no no
2020026
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