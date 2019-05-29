Появилось видео сборки первого серийного Су-57

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Телеканал . Телеканал "Звезда" опубликовал видео работ по сборке первого серийного экземпляра Су-57.

Как отмечает издание, на заводе в Комсомольске-на-Амуре организовывается конвейерная линейка. В цех поступает фюзеляж, но по мере продвижения истребитель "обрастает" деталями. Сборку планируют закончить в течение девяти дней.

В середине мая Владимир Путин поручил полностью переоснастить три авиационных полка новейшими самолетами. Глава государства рассчитывает, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 машин Су-57.