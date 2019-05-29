Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T15:42Z
https://ria.ru/20190529/1555071568.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о взаимодействии с Германией и ЕС вопреки санкциям

Вчера, 15:40
10
6 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Россия и Германия: диалог вопреки санкциям. Как в Европе сегодня воспринимают Россию?".
Участники:
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ.

5 июня в Москве пройдет заседание Российско-германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Рабочие встречи на межгосударственном уровне нацелены на совместное стимулирование двусторонней экономической активности, улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для работы компаний, что очень важно при непрекращающемся санкционном давлении на Россию, в том числе и со стороны Евросоюза.
Итоги выборов в Европарламент в конце мая, безусловно, повлияют на распределение ключевых постов в ЕС, но смогут ли они переломить общую тенденцию в политике Брюсселя в отношении Москвы, положив конец русофобии? Насколько высоки сегодня бизнес-интересы Германии в России? Какие еще страны ЕС вопреки санкциям способны, как Германия, лоббировать интересные для них проекты? Как приход новых лиц на ключевые посты в Евросоюзе повлияет на российско-европейские отношения? По каким вопросам реален продуктивный диалог с Германией и другими странами ЕС?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Анонсы
Рекомендуем
Советский космонавт Алексей Леонов
Побывавшую в открытом космосе фотографию Леонова вручат юбиляру
РИА
Новости
Пресс-конференция, посвященная проекту "Гастрономическая карта России"
Мужчина у передвижного секс-шопа на одной из центральных улиц Калининграда.
Из центра Калининграда увезли "интим-автобус", с которым боролись власти
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс после выступления в парламенте
Избранный президент Латвии выступил за хорошие отношения с Россией
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене
Россия может поднять в ОБСЕ вопрос о политическом скандале в Австрии
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
Зенитные ракетные комплексы С-400
Эксперт рассказал об отчаянии США из-за сделки России и Турции
Предвыборные плакаты кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент (ЕП) у избирательного участка в Париже
Берлускони и другие "друзья Путина". Как обновился Европарламент
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
Лента новостейМолния