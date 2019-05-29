Пресс-конференция о взаимодействии с Германией и ЕС вопреки санкциям

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6 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Россия и Германия: диалог вопреки санкциям. Как в Европе сегодня воспринимают Россию?".