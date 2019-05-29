В МО готовы трудоустроить около четырех тысяч инвалидов

При этом наиболее часто потенциальным работникам предлагают вакансии инженера, менеджера, программиста, бухгалтера, уборщика территорий, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобного рабочего и дворника. Сведения о свободных вакансиях соискатели могут найти на портале Роструда "Общероссийский банк вакансий "Работа в России", также там есть возможность разместить свое резюме.