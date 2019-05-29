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РИА Новости
Новости Подмосковья

В МО готовы трудоустроить около четырех тысяч инвалидов

Вчера, 15:52
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© Виталий БелоусовПосетители на специализированной ярмарке вакансий для инвалидов
Посетители на специализированной ярмарке вакансий для инвалидов
© Виталий Белоусов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество рабочих мест, открытых в настоящий момент в Подмосковье для лиц с ограниченными возможностями, составляет 3908, из них 3774 – квотируемые рабочие места. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра соцразвития Московской области Ирину Фаевскую.
При этом наиболее часто потенциальным работникам предлагают вакансии инженера, менеджера, программиста, бухгалтера, уборщика территорий, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобного рабочего и дворника. Сведения о свободных вакансиях соискатели могут найти на портале Роструда "Общероссийский банк вакансий "Работа в России", также там есть возможность разместить свое резюме.
"На портале опубликованы сведения о более 62,6 тысячи рабочих мест для трудоустройства соискателей на территории области, из них более 46,3 тысячи вакантных рабочих мест предоставлены предприятиями и организациями в службу занятости", – сказала Ирина Фаевская.
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