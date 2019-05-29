Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выложил у себя в инстаграме селфи с шаурмой и рекомендовал политикам не пренебрегать этим блюдом.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного", — подписал он пост.

По мнению президента, это помогает быть ближе к людям.

"А еще — помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!" — резюмировал Зеленский.