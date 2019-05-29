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РИА Новости

Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму

Вчера, 15:42
48470
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принримает участие в iForum 2019
Президент Украины Владимир Зеленский принримает участие в iForum 2019
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выложил у себя в инстаграме селфи с шаурмой и рекомендовал политикам не пренебрегать этим блюдом.
"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного", — подписал он пост.
По мнению президента, это помогает быть ближе к людям.
"А еще — помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!" — резюмировал Зеленский.
На прошлой неделе президент также упомянул шаурму, когда поздравлял киевлян с Днем города. В своем обращении он заявил, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро". Эти слова вызвали обсуждение в социальных сетях.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
классного президента украинцы выбрали
29 мая, 16:47
За Путена
20250303
Теперь я понимаю с чего его так прёт в высказываниях)))) Шаурма!!!!!!!!
29 мая, 15:44
Арсений Понфиленко
15120008
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