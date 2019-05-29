В ЛНР сообщили о повреждении ЛЭП и трех домов при обстреле в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Линия электропередачи и три жилых дома повреждены в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.
"В дежурную часть ГП ЛНР 29 мая поступило сообщение, что в результате обстрела с позиций ВС Украины были повреждены ЛЭП и три частных дома в населенном пункте Фрунзе", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что Генпрокуратура ЛНР по этому факту проводит следственные действия.