РПЦ откроет первую в Москве церковную клинику для наркозависимых

Епископ Мефодий об уникальной методике лечения наркоманов, стигме и казни Сегодня православные центры помощи наркоманам в России работают по одной из эффективнейших систем. По словам ее создателя епископа Мефодия, она дает устойчивую ремиссию более 50%, при том, что средние показатели в мире – 10-20%. Он уверен, что употребляющих наркотики надо лечить любовью, а распространяющих – приговаривать к смертной казни.