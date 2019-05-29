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РИА Новости

РПЦ откроет первую в Москве церковную клинику для наркозависимых

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота областной детской больницы в Калининграде
Работа областной детской больницы в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бесплатный реабилитационный центр для наркозависимых откроется в июле при столичном храме Живоначальной Троицы в Кожевниках, - заявили в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата.
В центре люди смогут получить помощь независимо от гражданства, места регистрации и вероисповедования. Лечение будет организовано в формате дневного стационара, который предполагает интенсивную – 7 дней в неделю – трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года.
С пациентами будут работать психологи, консультанты по химическим зависимостям и арт-терапевт. Социальный работник поможет в трудоустройстве, а священнослужители будут проводить регулярные встречи.
Единовременно реабилитацию в центре смогут проходить до 15 человек - женщины и мужчины.
Епископ Мефодий об уникальной методике лечения наркоманов, стигме и казни
24 апреля, 12:00
Епископ Мефодий об уникальной методике лечения наркоманов, стигме и казниСегодня православные центры помощи наркоманам в России работают по одной из эффективнейших систем. По словам ее создателя епископа Мефодия, она дает устойчивую ремиссию более 50%, при том, что средние показатели в мире – 10-20%. Он уверен, что употребляющих наркотики надо лечить любовью, а распространяющих – приговаривать к смертной казни.
"Амбулаторный формат позволяет не бросать семью и не оставлять работу, если она еще есть", - приводит пресс-служба слова Алексея Лазарева - руководителя направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности. По его мнению, лечение в центре может стать также возможностью "для тех, кто выздоравливал и сорвался".
Учреждение станет первым в Москве церковным реабилитационным центром для наркозависимых, говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела по благотворительности.
Виды наркотиков и их воздействие
26 июня 2014, 12:47
Влияние наркотиков на организм человекаМеждународный день борьбы с употреблением и незаконным оборотом наркотиков отмечается 26 июня. Смотрите в инфографике Ria.ru, как различные виды психотропных веществ воздействуют на наш организм.
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