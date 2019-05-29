РПЦ откроет первую в Москве церковную клинику для наркозависимых

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бесплатный реабилитационный центр для наркозависимых откроется в июле при столичном храме Живоначальной Троицы в Кожевниках, - заявили в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата.
В центре люди смогут получить помощь независимо от гражданства, места регистрации и вероисповедования. Лечение будет организовано в формате дневного стационара, который предполагает интенсивную – 7 дней в неделю – трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года.
С пациентами будут работать психологи, консультанты по химическим зависимостям и арт-терапевт. Социальный работник поможет в трудоустройстве, а священнослужители будут проводить регулярные встречи.
Единовременно реабилитацию в центре смогут проходить до 15 человек - женщины и мужчины.
24 апреля, 12:00Епископ Мефодий об уникальной методике лечения наркоманов, стигме и казниСегодня православные центры помощи наркоманам в России работают по одной из эффективнейших систем. По словам ее создателя епископа Мефодия, она дает устойчивую ремиссию более 50%, при том, что средние показатели в мире – 10-20%. Он уверен, что употребляющих наркотики надо лечить любовью, а распространяющих – приговаривать к смертной казни.
"Амбулаторный формат позволяет не бросать семью и не оставлять работу, если она еще есть", - приводит пресс-служба слова Алексея Лазарева - руководителя направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности. По его мнению, лечение в центре может стать также возможностью "для тех, кто выздоравливал и сорвался".
Учреждение станет первым в Москве церковным реабилитационным центром для наркозависимых, говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела по благотворительности.