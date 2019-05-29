Realwood увеличит производство с ориентиром на термодревесину и лиственницу

Спрос на дерево всегда остается высоким – его активно используют в загородном строительстве, внутренней и внешней отделке. В то же время, благодаря прогрессу технологий и акценту производителей на качественном сырье, в этой сфере увеличивается объем материалов с улучшенными качествами, сроком службы, внешним видом.

Группа компаний Realwood*, специализирующаяся на поставках материалов из натурального дерева, объявила о расширении сети производств и складов. Акцент при этом сделан на два, пожалуй, наиболее качественных продукта –термодревесину и лиственницу.

Целью инициативы стало удовлетворение растущего спроса на стройматериалы с повышенными эксплуатационными характеристиками на российском рынке – потребители интересуются материалами, которые не боятся погодных условий, не требуют дополнительной обработки химическими средствами и лаками, не усыхают и не гниют.

Все больше строительных компаний, дизайнеров и частных клиентов выбирают термически обработанное дерево и продукты из лиственницы для наружных работ, а также напольного покрытия, отделки бань и других целей.

Несмотря на то, что у Realwood уже есть сеть заводов по стране и развитая сеть представительств, принято решение открыть новые производственные мощности для удовлетворения потребностей рынка.

Спрос на две популярные позиции из каталога компании оправдан и легко объясним.

Термически обработанное дерево, несмотря на более высокую стоимость, отличается улучшенными качествами по сравнению с обычным деревом. Геометрическая стабильность, невосприимчивость к влаге, повышенная твердость, отсутствие необходимости в дополнительной обработке и уходе – все это позволяет использовать термодерево в разных сферах, от монтажа на террасах до отделки полов в помещениях.

© Фото предоставлено компанией Realwood Термодревесина © Фото предоставлено компанией Realwood Термодревесина

Невзирая на то, что термодревесина является относительно новым продуктом на российском рынке, она уже успела привлечь внимание потребителей, и теперь компания планирует увеличить объемы популярного продукта на своих складах.

С лиственницей ситуация несколько иная. Варианты для внешней и внутренней отделки, а также террасная доска из лиственницы – это знакомый российскому потребителю материал. Его отличает стабильный спрос, который также объясняется хорошими эксплуатационными свойствами именно этой породы дерева. Еще один фактор, который гарантирует спрос на лиственницу – это привлекательная цена.

В условиях растущего спроса Realwood увеличил объем готовых к отправке материалов на своих складах до 5000 кубометров, а общий каталог был расширен до 200 позиций. Кроме того, маркетинговый отдел компании анонсировал сразу несколько акций и льготные условия сотрудничества для постоянных клиентов.

Получить подробную информацию о термодревесине из разных пород дерева, а также о материалах из лиственницы, узнать актуальную стоимость, уточнить сферу применения и задать свои вопросы консультантам вы можете на официальном сайте компании.

*Realwood - Реалвуд