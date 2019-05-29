Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T15:35Z
https://ria.ru/20190529/1555071028.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

У умершей во время ЕГЭ в Чебоксарах школьницы был порок сердца

Вчера, 15:35
110514
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. У школьницы, которая умерла во время сдачи ЕГЭ по математике в Чебоксарах, был врожденный порок сердца, сообщает Министерство здравоохранения Чувашии.
В среду в день сдачи ЕГЭ на территории чебоксарской школы № 38 скончалась ученица школы № 27. Ранее в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщили, что ученица была инвалидом детства.

"По предварительным данным, учащаяся страдала врожденным пороком сердца", — говорится в сообщении регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что медики, работавшие на ЕГЭ, и две бригады службы "03" оказали девочке экстренную медицинскую помощь.
"Были проведены необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению, девочку спасти не удалось. В 13:01 констатирована смерть. В настоящее время ведется служебное расследование", — отмечается в сообщении Минздрава.
Автомобиль скорой помощи
18 марта, 11:52
В Костроме школьница потеряла сознание на уроке и умерла в больнице
1322191524455
ЧувашияЧебоксарыПроисшествия
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Находки на месте захоронения русских солдат армии Долгорукова, которое относится к периоду войны 1771-1774 годов, на севере Крыма в районе города Армянска
В Крыму нашли захоронение около 800 солдат армии князя Василия Долгорукова
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
Лента новостейМолния