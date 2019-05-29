У умершей во время ЕГЭ в Чебоксарах школьницы был порок сердца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. У школьницы, которая умерла во время сдачи ЕГЭ по математике в Чебоксарах, был врожденный порок сердца, сообщает Министерство здравоохранения Чувашии.

В среду в день сдачи ЕГЭ на территории чебоксарской школы № 38 скончалась ученица школы № 27. Ранее в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщили, что ученица была инвалидом детства.

"По предварительным данным, учащаяся страдала врожденным пороком сердца", — говорится в сообщении регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что медики, работавшие на ЕГЭ, и две бригады службы "03" оказали девочке экстренную медицинскую помощь.