Количество заявок на перепланировки в Подмосковье выросло на 15%

"С начала 2019 года рассмотрено уже порядка 4,5 тысячи заявок по данной услуге, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 15%, а позапрошлого – 2017 года, когда услуга еще не была переведена в электронный вид, на 45%", - цитирует пресс-служба слова председатель комитета Владислава Гордиенко.