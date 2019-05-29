Количество заявок на перепланировки в Подмосковье выросло на 15%

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество заявлений на перепланировку квартир в Московской области выросло в первом квартале 2019 года на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, говорится в сообщении комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
"С начала 2019 года рассмотрено уже порядка 4,5 тысячи заявок по данной услуге, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 15%, а позапрошлого – 2017 года, когда услуга еще не была переведена в электронный вид, на 45%", - цитирует пресс-служба слова председатель комитета Владислава Гордиенко.
Отмечается, что согласовывать перепланировку нужно в случае замены или переноса инженерных сетей, санитарно-технического, а также электрического оборудования.
Ведомство подчеркивает, что подать заявление можно через региональный портал госуслуг, а также МФЦ.