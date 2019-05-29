"Русал" просит власти проверить стоимость модернизации ТЭС

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Русал" попросил вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, проверить стоимость наиболее дорогих проектов модернизации ТЭС, которые могут быть одобрены правкомиссией без конкурса - удельные капитальные затраты в этих проектах значительно выше, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо компании Козаку.

Правкомиссия по развитию электроэнергетики 29 мая рассмотрит проекты, которые будут отобраны в ручном режиме. Ранее в Минэнерго РФ сообщали РИА Новости, что из заявок общей мощностью 10,155 ГВт критериям отвечают проекты на 1,783 ГВт. По словам замглавы Минэнерго РФ Юрия Маневича, при ручном отборе учитываются критерии, связанные с экологией, с теплоснабжением, критическим состоянием станции и ее значимостью для региона. В рассматриваемый список могут попасть проекты, заявленные на общий отбор, но не прошедшие конкурс.

Как отмечает издание со ссылкой письмо "Русала", проекты, которые соответствуют критериям, стоят в общей сложности 63,5 миллиарда рублей, или 49% общей цены модернизации в 2022–2024 годах.

В отличие от открытого конкурса, при отборе на правительственной комиссии не определены предельные затраты на строительство, и приоритет могут получить дорогостоящие проекты, которые проходят по другим критериям. Если такие проекты отбираются, возврат капитальных затрат осуществляется по принципу "сколько попросят", пишет газета со ссылкой на письмо.

В европейской части России и на Урале критериям отвечают проекты модернизации Пермской ТЭЦ-9 (два энергоблока на 190 МВт) и Ижевской ТЭЦ-2 (125 МВт) "Т плюс", а также энергоблоков на Автовской ТЭЦ (236 МВт) ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг"), Краснодарской ТЭЦ (450 МВт) "Лукойла", Нижнекамской ТЭЦ (195 МВт) "Татнефти" с установкой ПГУ, блока на 50 МВт на Невинномысской ГРЭС "Энел Россия" итальянской Enel и на 130 МВт на Смоленской ТЭЦ-2 "Квадры".