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РИА Новости

В аргентинских аэропортах отменили все рейсы из-за забастовки

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновОтмена рейсов в аэропорту Буэнос-Айреса
Отмена рейсов в аэропорту Буэнос-Айреса
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Отмена рейсов в аэропорту Буэнос-Айреса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Табло вылетов и прилётов аргентинских аэропортов окрасились в красный цвет – из-за всеобщей забастовки в стране отменены все рейсы, в том числе международных авиакомпаний, свидетельствуют данные аэропортов.
Последний рейс в международном аэропорту столицы Аргентины Ezeiza прилетел из Майами и приземлился в 8.51 (14.51 мск).
Оператор аргентинских аэропортов "Aeropuertos Argentina 2000" советует гражданам с вопросами об отмененных рейсах обращаться в авиакомпании.
Крупнейший аргентинский авиаперевозчик Aerolineas Argentinas заявил, что готов без доплат обменять билеты на вылеты в течение 15 дней. Компания сообщила, что отменяет 330 рейса, и это затронет 37 тысяч человек.
29 мая в Аргентине проходит забастовка против экономической политики действующих властей, созванная профсоюзами. Это далеко не первая акция. Подобная забастовка проводилась 30 апреля.
В этот день пройдут митинги, не будет работать метро, многие линии автобусов и поездов, не будет убираться мусор. Правительство Буэнос-Айреса обратилось к гражданам с просьбой не выносить мусор на улицу и подождать до конца забастовки.
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