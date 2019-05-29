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РИА Новости

Кузнецова призвала провести мониторинг домов-интернатов

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила провести мониторинг деятельности детских домов-интернатов участникам Общественного совета при детском омбудсмене.
"Хотела бы предложить поучаствовать вам в меру своей активности ... в мониторинге деятельности детских домов-интернатов именно с точки зрения выработки предложений совершенствования работ этой системы", - сказала Кузнецова на заседании Общественного совета.
По её словам, есть "очень много вопросов и проблем которые надо решать", но и много общественности, которая неравнодушна.
"Мне хочется, чтобы это движение в защиту детства оно пронизывало все ... Мы просто взрослые люди, которые уже уполномочены заботится о детях, которые рядом встречаются", - отметила омбудсмен.
Сергиев Посад, Московская область
Вчера, 14:22
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