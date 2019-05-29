Кузнецова призвала провести мониторинг домов-интернатов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила провести мониторинг деятельности детских домов-интернатов участникам Общественного совета при детском омбудсмене.

"Хотела бы предложить поучаствовать вам в меру своей активности ... в мониторинге деятельности детских домов-интернатов именно с точки зрения выработки предложений совершенствования работ этой системы", - сказала Кузнецова на заседании Общественного совета.

По её словам, есть "очень много вопросов и проблем которые надо решать", но и много общественности, которая неравнодушна.