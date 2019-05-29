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РИА Новости

Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов против перекладывания ответственности за ситуацию с "Дружбой" на бюджет и налогоплательщиков, за качество нефти в трубе отвечают те, кто ее поставляет, заявил журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.
"Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков, качество нефти в трубе - это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги", - отметил он.
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Ранее в среду Силуанов, отвечая на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.
Советник президента "Транснефти" Игорь Демин в свою очередь заявил, что компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за инцидента, а также не согласна со словами Силуанова про "косяк компании" и считает это упрощенной оценкой, возможно основанной на информации от недоброжелателей.
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