Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов против перекладывания ответственности за ситуацию с "Дружбой" на бюджет и налогоплательщиков, за качество нефти в трубе отвечают те, кто ее поставляет, заявил журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

"Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков, качество нефти в трубе - это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги", - отметил он.

Ранее в среду Силуанов, отвечая на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.