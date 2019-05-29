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РИА Новости

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Вчера, 15:29
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
В ведомстве отметили, что когда девушка, инвалид с детства, пришла на экзамен, по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится.
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"Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать", — рассказали в министерстве.
Школьница в течение часа писала работу, потом попросила разрешения выйти, в коридоре ей стало плохо.
Девушке начали оказывать медицинскую помощь, проводить реанимацию, но вернуть ее к жизни не удалось, подчеркнули в ведомстве.
Минобразования Чувашии выражает соболезнование родным и близким и скорбит вместе с ними.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ЧебоксарыПроисшествия
Популярные комментарии
И в очередной раз возникает вопрос- ДЛЯ ЧЕГО данная процедура???? 20 лет работаю в школе- пользы от ЕГЭ в принципе не вижу совсем!!! Бедные дети!!! Бедные родители!!!!
29 мая, 15:52
Виктория Князева
111843351753
ЕГЭ - это самое страшное зло, которое выдумали взрослые, чтобы определить уровень знаний детей. Ещё одна смерть... Кому это надо?
29 мая, 17:02
Marksman S
75512351347
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