Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

В ведомстве отметили, что когда девушка, инвалид с детства, пришла на экзамен, по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится.

"Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать", — рассказали в министерстве.

Школьница в течение часа писала работу, потом попросила разрешения выйти, в коридоре ей стало плохо.

Девушке начали оказывать медицинскую помощь, проводить реанимацию, но вернуть ее к жизни не удалось, подчеркнули в ведомстве.