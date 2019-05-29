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РИА Новости
Медиавойны

МИД осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Москва требует от Вильнюса прекратить "грубые провокации" в отношении российских журналистов, выполняющих свой профессиональный долг, заявили в МИД после выдворения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

"Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии. Полностью разделяем критику очередного вопиющего акта полицейского произвола в Литве со стороны представителя ОБСЕ по свободе СМИ А. Дезира, который напомнил, что все страны — участницы Организации должны способствовать свободному передвижению журналистов", — говорится в комментарии на сайте МИД России.

В дипведомстве потребовали от властей Литвы "наконец привести себя в чувство".

Выдворение журналиста

Накануне Касем сообщил РИА Новости, что его задержали по прилету в аэропорту Вильнюса.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
28 мая, 19:00
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал подробности задержания в Вильнюсе
После этого в течение шести часов журналиста опрашивали, проверили его вещи и содержание мобильного телефона.
Касему закрыли въезд в Литву на пять лет с формулировкой "Угроза национальной безопасности" и выдворили из страны.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ.
В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В постпредстве России при ОБСЕ заявили, что задержание Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
28 мая, 20:19
Симоньян обвинила "Миротворец" в связях со спецслужбами Литвы
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