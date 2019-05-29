В посольстве оценили состояние здоровья российского сотрудника ООН в Косово

БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Сроки восстановления российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, получившего во вторник травму головы при задержании косовскими полицейскими, остаются неизвестными, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Сербии Маргарита Комиссарова.

"Планируется перевод Краснощекова на лечение в Белград. Наши дипломаты с ним на связи. Сроки его восстановления неизвестны", - сказала собеседник агентства.

Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек сообщил РИА Новости, что Краснощеков будет перевезен в Белград для продолжения лечения. По его словам, состояние пациента стабильное, он находится в сознании, может ходить, говорить, общаться.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.