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РИА Новости

В посольстве оценили состояние здоровья российского сотрудника ООН в Косово

Вчера, 15:21
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БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Сроки восстановления российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, получившего во вторник травму головы при задержании косовскими полицейскими, остаются неизвестными, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Сербии Маргарита Комиссарова.
"Планируется перевод Краснощекова на лечение в Белград. Наши дипломаты с ним на связи. Сроки его восстановления неизвестны", - сказала собеседник агентства.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
28 мая, 17:24
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Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек сообщил РИА Новости, что Краснощеков будет перевезен в Белград для продолжения лечения. По его словам, состояние пациента стабильное, он находится в сознании, может ходить, говорить, общаться.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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