В Госдуме объяснили, почему сейчас невыгодно брать кредиты

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиянам с невысокими доходами в настоящее время лучше открывать вклады под проценты в банках, чем брать кредиты, - ведь тенденция к снижению инфляции уже явно прослеживается, а это значит, что в дальнейшем доходность вкладов будет снижаться, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что, по мнению большинства россиян, сейчас не самое хорошее время, чтобы брать кредиты и совершать крупные покупки. При этом почти половина респондентов полагают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк.

"В целом я согласен с таким мнением, что сейчас не лучшее время для того, чтобы брать кредиты. Смущают темпы роста потребительского кредитования, особенно получения займов от микрофинансовых организаций. Они выше, чем темпы роста потребительского кредитования, и все это навевает на мысль, что таким образом граждане закрывают свои проблемы, связанные со снижением реальных доходов. А это чревато тем, что они могут стать неплатежеспособными со всеми вытекающими последствиями", - сказал Аксаков РИА Новости.

По его словам, по этой причине Банк России внимательно следит за тем, чтобы охладить пыл банкиров и увеличивает коэффициенты риска на такие кредиты, что повышает давление на капитал банков. "Но я бы советовал сдержанно относиться гражданам к такой активности. Лучше затянуть пояс, чем брать заем в микрофинансовой организации", - отметил депутат.