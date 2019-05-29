Большинство россиян считают, что сейчас не стоит брать кредиты

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большинство россиян считают, что сейчас не самое хорошее время, чтобы брать кредиты (72%) и совершать крупные покупки (57%), свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россиянам задавался вопрос о том, хорошее или плохое сейчас время для того, чтобы делать крупные покупки: 57% респондентов ответили "скорее плохое", 26% - "скорее хорошее", а 17% затруднились ответить. Кроме того, 72% опрошенных заявили, что сейчас "скорее плохое" время, чтобы брать кредиты; считают, что сейчас "скорее хорошее" время для кредитов 15% россиян, а 13% затруднились ответить.

Согласно данным ВЦИОМ, 48% респондентов полагают, что "сейчас свободные деньги лучше положить в банк"; 31% считают, что "сейчас, если есть деньги в банке, лучше их забрать", затруднились сделать выбор 21% опрошенных.

Также россияне ответили на вопрос "сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?" Как показал опрос, 66% респондентов полагают, что "лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее"; 24% отметили, что "сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения – побыстрее вложить во что-нибудь ценное".