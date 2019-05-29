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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Площадка "Здоровое общество" впервые появится на ПМЭФ-2019

Вчера, 15:12
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума будет функционировать профильная площадка для обсуждения ключевых вопросов по повышению качества и увеличению продолжительности жизни населения "Здоровое общество", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Тема здравоохранения является сквозной повесткой ПМЭФ и логично продолжает форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+". Увеличение продолжительности здоровой жизни российских граждан – стратегическая задача, для решения которой должны объединиться представители органов власти и экспертное сообщество. Формирование здорового общества возможно только при комплексном подходе, включение темы здравоохранения в деловую программу Форума позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон для достижения цели", – цитирует пресс-служба советника президента РФ Антона Кобякова.
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Одна из ключевых сессий программы "Здоровое общество" будет посвящена вопросу борьбы с неинфекционными заболеваниями. Значительный потенциал России в снижении смертности от неинфекционных заболеваний во многом обуславливается реализацией национального проекта "Здравоохранение". Еще одной значимой темой программы "Здоровое общество" станет иммунизация и концепция "life-course immunization", которая активно применяется в развитых странах и направлена на создание единого комплексного подхода к вакцинации человека на протяжении всей жизни.
"Одним из самых эффективных видов инвестиций в здравоохранение можно считать именно вакцинацию, которая в развивающихся странах ведет к снижению бремени целого ряда инфекционных заболеваний. Увеличить продолжительность и качество жизни граждан возможно при повсеместном применении инновационных вакцин, в том числе направленных на предотвращение заболеваний и поддержание здоровья взрослого населения, иммунитет которого ослабевает естественным образом с течением жизни. В рамках дискуссии мы рассмотрим вопросы обеспечения многосторонней коммуникации и доверия в реализации программ иммунизации, как с помощью вакцин можно ограничить распространение устойчивости к антибиотикам, и сможет ли вакцинация на протяжении всей жизни стать новой "нормой" наряду со здоровым питанием и отказом от курения", – приводятся в сообщении слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
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На сессии "Демографические вызовы 21 века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" обсудят меры государственных гарантий для изменения демографической ситуации, популяризацию института семьи и проблемы российского детского здравоохранения. О том, как профилактика, своевременная диагностика, внедрение золотых стандартов лечения, здоровый образ жизни и ответственное отношение к собственному здоровью могут помочь увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет, а также существенно снизить затраты, направляемые государством на лечение предотвратимых заболеваний, поговорят ведущие отечественные и зарубежные эксперты, ученые, представители власти и бизнеса в рамках сессии "Как обмануть время: новые подходы в превентивной и антивозрастной медицине".
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума 2018
28 мая, 22:35
Источник: США отказались отправлять официальных представителей на ПМЭФ
030013
Петербургский международный экономический форумФонд "Росконгресс"Антон КобяковПетербургский международный экономический форум (фонд)Анна ПоповаРоспотребнадзорРоссияОбщество
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