В Москве завели уголовное дело после гибели девятимесячного ребенка

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца, скончавшегося вскоре после падения с кровати в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Ранее Минздрав России, комментируя сообщения в СМИ о том, что младенец, доставленный после падения для лечения в Морозовскую больницу из центра Шумакова, скончался из-за недосмотра врачей, сообщил, что ребенок упал с кровати матери, хотя родители были информированы о запрете перекладывать его.

"По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело", - сказала Иванова.