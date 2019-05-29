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РИА Новости

В Москве завели уголовное дело после гибели девятимесячного ребенка

Вчера, 15:11
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца, скончавшегося вскоре после падения с кровати в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее Минздрав России, комментируя сообщения в СМИ о том, что младенец, доставленный после падения для лечения в Морозовскую больницу из центра Шумакова, скончался из-за недосмотра врачей, сообщил, что ребенок упал с кровати матери, хотя родители были информированы о запрете перекладывать его.
"По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело", - сказала Иванова.
По данным следствия, в ночь, когда ребенок, находившийся на лечении в больнице (центр Шумакова), упал с кровати, он спал с мамой, а не в детской кроватке.
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