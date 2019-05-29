Иностранные туристы смогут посещать Калининград по электронным визам

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Постановление правительства РФ, разрешающее иностранным гражданам с 1 июля 2019 года въезжать в Калининградскую область на основании электронных виз, поможет развитию туризма, деловых и общественных связей, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым иностранцы, въезжая в Россию через Калининградскую область и покидая страну через этот регион, с 1 июля 2019 года смогут получать электронную визу. Такой же регламент действует на Дальнем Востоке. Электронные визы будут действовать в течение 30 дней с момента оформления и позволят пребывать в регионе до восьми дней.
Для выдачи электронных виз иностранцам в первую очередь будут оборудованы техническими комплексами пограничные службы аэропорта Калининград (Храброво), морского пункта пропуска Калининград (участки в Калининграде, Балтийске и Светлом), автомобильные пункты пропуска Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки), Мамоново (Гроново), Морское, Пограничный, Советск, Чернышевское и железнодорожные пункты пропуска Мамоново.
Постепенно все пограничные пункты пропуска в Калининградской области будут иметь возможность принимать иностранных граждан с электронными визами.