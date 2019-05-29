Иностранные туристы смогут посещать Калининград по электронным визам

Кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым иностранцы, въезжая в Россию через Калининградскую область и покидая страну через этот регион, с 1 июля 2019 года смогут получать электронную визу. Такой же регламент действует на Дальнем Востоке. Электронные визы будут действовать в течение 30 дней с момента оформления и позволят пребывать в регионе до восьми дней.