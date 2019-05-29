ГД приняла в I чтении проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с Ириной Яровой, вводит запрет на передачу права взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги коллекторам. Такое право тем самым остается только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.

Сейчас вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен в законодательстве не в полной мере, что создает условия для возможного нарушения прав граждан, поясняла ранее Яровая. Действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности граждан по оплате ЖКУ, при этом анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан, считает депутат.

Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности, считает Яровая. По ее словам, эта законодательная инициатива ранее была поддержана Минстроем и Федеральной службой судебных приставов России, а также фракцией "Единая Россия", членом которой является депутат.