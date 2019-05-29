ГД приняла в I чтении проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с Ириной Яровой, вводит запрет на передачу права взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги коллекторам. Такое право тем самым остается только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.
7 ноября 2018, 09:56Коллекторы заинтересовались долгами в ЖКХНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) намерена разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов, сообщила газета "Коммерсант".
Сейчас вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен в законодательстве не в полной мере, что создает условия для возможного нарушения прав граждан, поясняла ранее Яровая. Действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности граждан по оплате ЖКУ, при этом анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан, считает депутат.
Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности, считает Яровая. По ее словам, эта законодательная инициатива ранее была поддержана Минстроем и Федеральной службой судебных приставов России, а также фракцией "Единая Россия", членом которой является депутат.
"Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.