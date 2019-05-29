Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T15:03Z
https://ria.ru/20190529/1555069589.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155172/19/1551721988_0:0:3361:1890_1036x0_80_0_0_71dac80569398a971ea6b2af90f14ce3.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил стремление россиян не брать новые кредиты

Вчера, 15:03
1222
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россияне в настоящее время стараются не брать новые кредиты после бурного роста объемов кредитования в последние три года, заявил РИА Новости глава бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее в среду сообщил, что большинство россиян считают, что сейчас не самое хорошее время, чтобы брать кредиты (72 процента) и совершать крупные покупки (57 процентов). Кроме того, практически половина (48 процентов) россиян полагает, что сейчас лучше всего положить сбережения в банк.
Рубли
4 мая, 11:22
Коллекторы рассказали, как правильно планировать бюджет
"В течение последних трех лет наблюдается рост объемов кредитования. Сравнивая объемы выдачи новых кредитов всех типов год к году виден рост показателей в среднем на 30 процентов каждый год, что может расцениваться как, безусловно, не взрывной, но довольно бурный рост", — напомнил Лагуткин.
Он отметил, что подобный рост связан с активными маркетинговыми кампаниями банков по предложению новых кредитов и рефинансированию существующих на большие суммы. "Все это в условиях незначительного или отсутствующего роста реальных доходов населения приводит к росту закредитованности", — подчеркивает эксперт.
"Это же воспринимается финансово грамотными потребителями как существенная нагрузка на свой бюджет и потенциальная опасность, вследствие чего потребители, удовлетворившие свой спрос, в том числе отложенный, стараются не получать новые кредиты", — заключил Лагуткин.
Ипотека
8 апреля, 03:30
Эксперты: россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке
702022
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков
В Госдуме объяснили, почему сейчас невыгодно брать кредиты
РИА
Новости
Федерика Могерини
Могерини назвала условия заключения соглашения между Сербией и Косово
Говяжий стейк с овощами
Рестораторы подтвердили наличие запрета на стейки "с кровью" в России
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Оформление кредитов в центре ипотечного кредитования
Большинство россиян считают, что сейчас не стоит брать кредиты
Так художник представил себе взаимодействие антипротонов
Российские физики раскрыли одну из тайн рождения материи и антиматерии
Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
МИД Германии назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
Почтовое извещение о задолженности
ГД приняла в I чтении проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
Незамужних и бездетных женщин назвали самыми счастливыми
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
Лента новостейМолния