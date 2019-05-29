Эксперт объяснил стремление россиян не брать новые кредиты

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россияне в настоящее время стараются не брать новые кредиты после бурного роста объемов кредитования в последние три года, заявил РИА Новости глава бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее в среду сообщил, что большинство россиян считают, что сейчас не самое хорошее время, чтобы брать кредиты (72 процента) и совершать крупные покупки (57 процентов). Кроме того, практически половина (48 процентов) россиян полагает, что сейчас лучше всего положить сбережения в банк.

"В течение последних трех лет наблюдается рост объемов кредитования. Сравнивая объемы выдачи новых кредитов всех типов год к году виден рост показателей в среднем на 30 процентов каждый год, что может расцениваться как, безусловно, не взрывной, но довольно бурный рост", — напомнил Лагуткин.

Он отметил, что подобный рост связан с активными маркетинговыми кампаниями банков по предложению новых кредитов и рефинансированию существующих на большие суммы. "Все это в условиях незначительного или отсутствующего роста реальных доходов населения приводит к росту закредитованности", — подчеркивает эксперт.