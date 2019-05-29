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РИА Новости

Парижский Лувр открылся после забастовки

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЛувр
Лувр
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Лувр . Архивное фото
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Один из самых известных музеев мира - парижский Лувр - открылся в среду утром после забастовки персонала, недовольного условиями работы.
Музей был закрыт с понедельника, поскольку его сотрудники так выражали протест против чрезмерного наплыва посетителей, от которого "Лувр задыхается".
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"Музей Лувра сегодня открыт, но все временные промежутки уже заняты. Только те, кто уже купил билеты на то или иное время, смогут попасть в музей", - отмечается в сообщении Лувра в Twitter.
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ЛуврПарижВ мире
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