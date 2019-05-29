Парижский Лувр открылся после забастовки

ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Один из самых известных музеев мира - парижский Лувр - открылся в среду утром после забастовки персонала, недовольного условиями работы.

Музей был закрыт с понедельника, поскольку его сотрудники так выражали протест против чрезмерного наплыва посетителей, от которого "Лувр задыхается".