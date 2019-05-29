Еврокомиссия назвала переговоры с БиГ по вступлению в ЕС преждевременными

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕК считает, что переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной преждевременны, страна должна достичь необходимого уровня выполнения критериев, говорится в обнародованном в среду докладе по вопросам расширения.

"ЕК считает, что переговоры о вступлении в ЕС следует начать с Боснией и Герцеговиной после того, как страна достигнет необходимой степени соблюдения критериев членства", в частности, в сфере "стабильности институтов", - говорится в докладе.

"Босния и Герцеговина должна будет коренным образом улучшить свою законодательную и институциональную базу, с тем, чтобы она отвечала ключевым приоритетам", - считают в Еврокомиссии.