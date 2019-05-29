Врачи осмотрели двух детей после пожара в пятиэтажке на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Двух детей осматривают медики после пожара в пятиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе тушения пожара из подъезда были спасены восемь человек, включая двух детей. Детей осматривают медики", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что пожар на площади 30 квадратных метров произошел в квартире на третьем этаже дома номер 7 на улице Судакова. До прибытия спасателей подъезд самостоятельно покинули пять человек. Принятыми мерами в 14.06 пожар был ликвидирован. Обстоятельства возгорания уточняются.