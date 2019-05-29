Врачи осмотрели двух детей после пожара в пятиэтажке на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Двух детей осматривают медики после пожара в пятиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе тушения пожара из подъезда были спасены восемь человек, включая двух детей. Детей осматривают медики", - сказал собеседник агентства.