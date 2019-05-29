Рестораторы подтвердили наличие запрета на стейки "с кровью" в России

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор на практике еще не штрафовал российские рестораны за приготовление так называемых стейков "с кровью", но при желании мог бы, поскольку они действительно запрещены, а штрафы за их приготовление установлены законодательством, рассказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России, общественный омбудсмен в сфере индустрии гостеприимства Игорь Бухаров.

"На практике за стейки "с кровью" еще никого не штрафовали, но это не означает, что у Роспотребнадзора нет такой возможности. Больше года назад ведомство получило право осуществлять так называемые контрольные закупки – вот при такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф. То, что норма "спящая", не снимает ее опасности", - заявил Бухаров.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем ежегодном докладе президенту предложил официально разрешить российским ресторанам подавать стейки прожарки rare, medium rare и medium, что, по его данным, не допускается действующими санитарными нормами для общепита. После этого в прессе завязалась дискуссия между ним и Роспотребнадзором, заявившим, что российские предприятия общественного питания вправе самостоятельно выбирать рецепты для приготовления блюд, и никаких запретов на стейки "с кровью" не существует.

"Обратимся к СанПин. Читаем там следующий текст: горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру не ниже 75 градусов, вторые блюда и гарниры - не ниже 65 градусов, холодные супы, напитки - не выше 14 градусов", - процитировал Бухаров документ (СанПин 2.3.6.1079-01).

"Температура стейка medium-rare – 60 градусов. Rare – 55 градусов. А ведь есть еще Blu rare – 45-50 градусов, когда мясо просто обжаривается сверху меньше минуты", – поясняет ресторатор. Он напомнил, что, согласно действующим нормам КоАП, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения предусмотрен широчайший разброс мер: от штрафа в 5 тысяч рублей до административного приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток.