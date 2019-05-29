На севере Ирака ликвидировали 14 террористов ИГ*

КАИР, 29 мая - РИА Новости. Иракская армия ликвидировала 14 боевиков террористической организации "Исламское государство"* в округе эль-Хадр провинции Найнава на севере страны, сообщается в заявлении медиаорганизации сил безопасности на официальной странице в Facebook.
"Ликвидированы 14 террористов, среди которых смертники и лидеры, в ходе столкновений после высадки десанта", - следует в заявлении.
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Согласно сообщению, операцию проводил специальный отряд Управления по борьбе с терроризмом в координации с авиацией международной коалиции.
"Операция была нацелена на штаб-квартиру террористических группировок ИГ* в округе эль-Хадр к юго-западу от Мосула", - также следует в заявлении.
ИГ* стремительно захватила большие территории в Ираке в июне 2014 года, в том числе второй крупнейший город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, затем прошли операции в других, менее крупных оплотах террористов. Бывший тогда премьер-министром Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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