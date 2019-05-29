Путин заявил, что конкурс "Детская Новая волна" славится традициями

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного конкурса популярной музыки "Детская Новая волна - 2019", отметив, что данный конкурс славится своими традициями и высоким уровнем исполнительского мастерства участников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Рад приветствовать в "Артеке" конкурсантов и гостей "Детской Новой волны – 2019". Этот престижный творческий форум неизменно вызывает большой интерес, славится замечательными традициями и высоким уровнем исполнительского мастерства участников. За прошедшие годы "Детская Новая волна" открыла целую плеяду ярких, самобытных дарований, помогла ребятам в полной мере проявить свои таланты и способности", - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что нынешний конкурс пройдёт успешно, предоставит юным артистам возможность выступить на сцене знаменитого "Артека", познакомиться с природой и достопримечательностями Крыма, а также обрести новых друзей.