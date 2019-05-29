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РИА Новости

Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту в Москву и Санкт-Петербург запланирован на 9-10 декабря, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.
Начиная с апреля-мая через Керченский пролив будут курсировать уже 11 поездов: три из них — в близлежащие населенные пункты, а оставшиеся восемь — в крупные города, такие как Мурманск, Краснодар и Екатеринбург, добавил собеседник агентства.
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
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По его словам, учитывая важность проекта, на этих маршрутах могут быть использованы новые плацкартные и купейные вагоны.
Мост через Керченский пролив, связывающий Крым с Краснодарским краем, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Год назад, 15 мая, его открыли для автомобилей, хотя изначально это было запланировано на декабрь.
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ТуризмКрымский мостГосдума РФКрымРоссияОбщество
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29 мая, 14:50
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