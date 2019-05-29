Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту в Москву и Санкт-Петербург запланирован на 9-10 декабря, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

Начиная с апреля-мая через Керченский пролив будут курсировать уже 11 поездов: три из них — в близлежащие населенные пункты, а оставшиеся восемь — в крупные города, такие как Мурманск, Краснодар и Екатеринбург, добавил собеседник агентства.

По его словам, учитывая важность проекта, на этих маршрутах могут быть использованы новые плацкартные и купейные вагоны.