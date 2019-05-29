СК начал проверку после гибели ребенка в припаркованной машине в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. По факту гибели ребенка, оставленного в автомобиле, который скатился с горы, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов сообщил, что ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в районе села Строгановка под Симферополем.

"По сообщению о смерти малолетней девочки, оставленной в автомобиле, который съехал с горы в Симферопольском районе республики, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером муж, жена и их малолетняя дочь 2014 года рождения на своем автомобиле поехали отдыхать на природу. По прибытии на место они заехали на гору Мурун-Кир, чтобы понаблюдать за пейзажами и поесть.