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РИА Новости

Житель Чечни получил 15 лет за попытку сбыть почти 20 килограммов гашиша

Вчера, 14:42
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НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Лескенский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Чеченской республики, обвиняемого в покушении на сбыт почти 20 килограммов гашиша стоимостью около 30 миллионов рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.
По версии следствия, в июле 2018 года на федеральном контрольно-пропускном посту "Урух" в Кабардино-Балкарии был задержан 31-летний житель Чеченской республики, направлявшийся на автомобиле в Волгоград. В ходе досмотра машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 19,5 килограмма гашиша, который мужчина перевозил в салоне автомобиля для последующего сбыта в Москве.
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По данным ведомства, приблизительная стоимость изъятых наркотиков составляет около 30 миллионов рублей. Мужчине было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".
"Подсудимый признал вину в полном объеме, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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ЧечняКабардино-БалкарияПроисшествия
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