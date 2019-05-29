Житель Чечни получил 15 лет за попытку сбыть почти 20 килограммов гашиша

НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Лескенский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Чеченской республики, обвиняемого в покушении на сбыт почти 20 килограммов гашиша стоимостью около 30 миллионов рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.

По версии следствия, в июле 2018 года на федеральном контрольно-пропускном посту "Урух" в Кабардино-Балкарии был задержан 31-летний житель Чеченской республики, направлявшийся на автомобиле в Волгоград. В ходе досмотра машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 19,5 килограмма гашиша, который мужчина перевозил в салоне автомобиля для последующего сбыта в Москве.

По данным ведомства, приблизительная стоимость изъятых наркотиков составляет около 30 миллионов рублей. Мужчине было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".