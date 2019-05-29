Незамужних и бездетных женщин назвали самыми счастливыми

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Незамужние и бездетные женщины счастливее других людей. Об этом заявил профессор Лондонской школы экономики, психолог-бихевиорист Пол Долан, пишет Незамужние и бездетные женщины счастливее других людей. Об этом заявил профессор Лондонской школы экономики, психолог-бихевиорист Пол Долан, пишет The Guardian

По словам психолога, за долгие годы наблюдений он заметил, что женатые люди говорят, что счастливы в браке, только если во время опроса их супруг или супруга находятся рядом. Их мнение меняется, когда они остаются наедине с интервьюером.

Он также отметил, что брак обычно идет на пользу мужчинам: они больше зарабатывают, меньше рискуют и в целом живут дольше. А вот женщины от замужества почти ничего не выигрывают, наоборот, им приходится мириться со многими неприятными вещами, уверен психолог.

Самая здоровая и счастливая часть населения — женщины, которые не были замужем и не заводили детей. Пол Долан

Психолог признал, что многие одинокие женщины переживают из-за своего социального статуса из-за укоренившихся стереотипов и социального давления, так как долгие годы именно факт замужества и наличия детей считался главным мерилом их успеха.