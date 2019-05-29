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РИА Новости

Курганские власти не подтверждают проблемы с поставкой вакцины от бешенства

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Курганские власти прокомментировали данные о сбоях в поставке вакцин для профилактики бешенства, отметив, что вакцина закуплена областью в достаточном количестве, ни одного случая бешенства животных в регионе в этом году не зарегистрировано, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Как ранее написал сайт Ura.ru, в курганской детской поликлинике были сбои в поставке вакцины от бешенства, вакцина то появлялась, то исчезала, проблемы с поставкой отмечены с 4 мая.
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"За пять месяцев 2019 года на территории Курганской области не зарегистрировано ни одного случая бешенства животных, нет неблагополучных населенных пунктов по этому заболеванию. Вакцина для профилактики бешенства закуплена за счет регионального бюджета в необходимом количестве. Такую информацию озвучила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак", - говорится в сообщении.
По данным Сагайдак, за четыре месяца этого года с укусами животных в лечебные учреждения обратились 698 человек, в том числе 18 человек пострадали от диких животных – лис, енотовидных собак, грызунов.
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Она напомнила, что после укуса или царапины от животного необходимо обратиться в приемные отделения районных больниц, в Кургане – в травмпункте больницы скорой медицинской помощи, детской поликлинике, в Шадринске – в БСМП и поликлинике. "Медицинский работник оценит, есть ли риск заразиться бешенством от полученной травмы и необходимость назначения экстренной профилактики – курса прививок, которые вводятся, начиная с момента обращения. Инкубационный период бешенства может составлять до года. Если укусило известное животное и оно живо в течение 10 дней после укуса, то курс прививок прекращается", - цитирует пресс-служба слова Сагайдак.
Главный внештатный эпидемиолог подчеркнула, что курс прививок пострадавшим от укусов, у которых есть риск заразиться бешенством, ставят бесплатно. Плановая вакцинация против бешенства проводится лицам, профессиональная деятельность которых связана с контактом с животными, например, лесникам, ветеринарам, егерям, отметила она.
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