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В Ленинском районе Подмосковья к сентябрю построят школу

Вчера, 14:41
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Строительство четырехэтажной школы на 550 мест в Ленинском районе Московской области планируется завершить к сентябрю 2019 года, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Новая школа имеет площадь 11,9 тысячи квадратрых метров и сможет принять 550 учеников", - цитирует пресс-служба главу ведомства Артура Гарибяна.

Отмечается, что в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей. Планируемый срок окончания строительства – август 2019 года.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Московской области начнут строить около 35 школ. На строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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