В Ленинском районе Подмосковья к сентябрю построят школу

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Строительство четырехэтажной школы на 550 мест в Ленинском районе Московской области планируется завершить к сентябрю 2019 года, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.
"Новая школа имеет площадь 11,9 тысячи квадратрых метров и сможет принять 550 учеников", - цитирует пресс-служба главу ведомства Артура Гарибяна.
Отмечается, что в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей. Планируемый срок окончания строительства – август 2019 года.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Московской области начнут строить около 35 школ. На строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.