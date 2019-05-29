В Ленинском районе Подмосковья к сентябрю построят школу

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Строительство четырехэтажной школы на 550 мест в Ленинском районе Московской области планируется завершить к сентябрю 2019 года, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Новая школа имеет площадь 11,9 тысячи квадратрых метров и сможет принять 550 учеников", - цитирует пресс-служба главу ведомства Артура Гарибяна.

Отмечается, что в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей. Планируемый срок окончания строительства – август 2019 года.