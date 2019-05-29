В Госдуме поддержали предложение Чайки об НКО-иноагентах

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что Генпрокуратура считает необходимым внести поправки в закон об НКО, чтобы включать в реестр иностранных агентов организации, получающие иностранное финансирование через российские структуры.

"Мы хотели бы, чтобы закон действовал эффективно. Позиция Юрия Яковлевича Чайки, мы считаем, что заслуживает поддержки. Нам надо работать в этом направлении. Запросим конкретные предложения монетарных властей и экспертов. Поправки будут готовиться, исходя из тех предложений, которые к нам поступят", - сказал Гаврилов РИА Новости, комментируя предложение ГП.