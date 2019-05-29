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РИА Новости

В Госдуме поддержали предложение Чайки об НКО-иноагентах

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) поддержал идею генпрокурора РФ о признании иноагентами НКО, получающих иностранное финансирование через российские структуры, депутаты направят запросы о конкретных законодательных инициативах экспертов и монетарных властей.
Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что Генпрокуратура считает необходимым внести поправки в закон об НКО, чтобы включать в реестр иностранных агентов организации, получающие иностранное финансирование через российские структуры.
"Мы хотели бы, чтобы закон действовал эффективно. Позиция Юрия Яковлевича Чайки, мы считаем, что заслуживает поддержки. Нам надо работать в этом направлении. Запросим конкретные предложения монетарных властей и экспертов. Поправки будут готовиться, исходя из тех предложений, которые к нам поступят", - сказал Гаврилов РИА Новости, комментируя предложение ГП.
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Госдума РФСергей ГавриловЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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