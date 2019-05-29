На Чеховском фестивале представят спектакль "Кармен" в версии Дзе Канамори

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Кармен" Жоржа Бизе в постановке и хореографии Дзё Канамори представит на Международном Чеховском фестивале компания "Ноизм" (Ниигата) 29 мая в Москве, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Автор постановки и хореографии "Кармен" Дзё Канамари, которого называют "пионером японского танца" и "жемчужиной японского танцевального мира". Его постановки часто получают противоречивые отзывы, но пользуются неизменным успехом у публики.

Спектаклем "Кармен" компания "Ноизм" отметила свое десятилетие. Публике представили новый жанр - "драматический танец", и вместе с основным составом на сцену вышла стажерская труппа.

Для этой постановки хореограф вернулся к первоисточнику - новелле Проспера Мериме, которая вдохновила создателей знаменитых оперы и балета. Его целью было представить свою "Кармен", отличную от всего, что было раньше.

Самым кардинальным новшеством стала попытка наряду с танцем использовать текст. В спектакле появился рассказчик - сам Проспер Мериме в исполнении актера Акихито Окуно. По мнению постановщика, это прием добавляет спектаклю многослойности и превращает танцевальное действо в перформанс - представление будущего. Именно таким хореограф Дзё Канамори видит балет ХХI века.

Однако в отношении обучения артистов балета хореограф, напротив, крайне консервативен. Он считает, что классическая подготовка - основа мастерства и залог успеха каждого балетного танцовщика, в каком бы жанре он не выступал.

Спектакли японский "Кармен" пройдут на сцене Московского театра "Геликон-опера" 29, 30 и 31 мая.