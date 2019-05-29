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РИА Новости
Культура

На Чеховском фестивале представят спектакль "Кармен" в версии Дзе Канамори

Вчера, 14:36
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Кармен" Жоржа Бизе в постановке и хореографии Дзё Канамори представит на Международном Чеховском фестивале компания "Ноизм" (Ниигата) 29 мая в Москве, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Автор постановки и хореографии "Кармен" Дзё Канамари, которого называют "пионером японского танца" и "жемчужиной японского танцевального мира". Его постановки часто получают противоречивые отзывы, но пользуются неизменным успехом у публики.
Спектаклем "Кармен" компания "Ноизм" отметила свое десятилетие. Публике представили новый жанр - "драматический танец", и вместе с основным составом на сцену вышла стажерская труппа.
Для этой постановки хореограф вернулся к первоисточнику - новелле Проспера Мериме, которая вдохновила создателей знаменитых оперы и балета. Его целью было представить свою "Кармен", отличную от всего, что было раньше.
РИА Новости – официальное информационное агентство фестиваля Чехова
14 мая, 20:53
Путин отметил вклад Чеховского фестиваля в культурную жизнь России и мира
Самым кардинальным новшеством стала попытка наряду с танцем использовать текст. В спектакле появился рассказчик - сам Проспер Мериме в исполнении актера Акихито Окуно. По мнению постановщика, это прием добавляет спектаклю многослойности и превращает танцевальное действо в перформанс - представление будущего. Именно таким хореограф Дзё Канамори видит балет ХХI века.
Однако в отношении обучения артистов балета хореограф, напротив, крайне консервативен. Он считает, что классическая подготовка - основа мастерства и залог успеха каждого балетного танцовщика, в каком бы жанре он не выступал.
Спектакли японский "Кармен" пройдут на сцене Московского театра "Геликон-опера" 29, 30 и 31 мая.
Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы. РИА Новости - официальное информационное агентство фестиваля.
Открытие Чеховского театрального фестиваля
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.

Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
1 из 15

Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".


Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
2 из 15

Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".


© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.

Перед началом спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
3 из 15

Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.

Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
4 из 15

Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
5 из 15

"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.

Актёр в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова в Аптекарском огороде в Москве
6 из 15

"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Пионовая беседка".

Актриса Чунь Сян в роли Тан Цинь и актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве
7 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
8 из 15

Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.

Актрисы Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян и Тан Цинь в роли Чунь Сян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
9 из 15

Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Фестиваль продлится до 21 июля.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
10 из 15

Фестиваль продлится до 21 июля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.

Актриса Тан Цинь в роли Чунь Сян и актер Чжан Цзюнь в роли Лю Мэнмэй в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве
11 из 15

Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве
12 из 15

Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.

Актриса Тан Цинь в роли Чунь Сян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
13 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.

Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
14 из 15

Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
15 из 15

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".


© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 15

Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 15

"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 15

"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
10 из 15

Фестиваль продлится до 21 июля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
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