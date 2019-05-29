ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили вылетает из Варшавы в Киев, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.

Сакашвили прибыл в варшавский аэропорт Федерика Шопена и прошел в зону контроля. Он вылетит в Киев в 15.40 мск. Саакашвили не воспользовался VIP-залом, а прошел в зону для обычных граждан. В аэропорту его провожали немногочисленные сторонники.

Общаясь с ними, Саакашвили заявил, что намерен остаться жить на Украине. "А для чего я так хорошо выучил украинский язык?"- пошутил он.

Бывший губернатор заявил, что в Киеве намерен "осмотреться" и не требует для себя "никакого кабинета". При этом он готов оказать помощь нынешней власти, "если такая помощь потребуется".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.