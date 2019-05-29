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РИА Новости

Саакашвили вылетает из Варшавы в Киев

Вчера, 14:36
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© РИА НовостиМихаил Саакашвили в аэропорту Варшавы, Польша. 29 мая 2019
Михаил Саакашвили в аэропорту Варшавы, Польша. 29 мая 2019
© РИА Новости
Михаил Саакашвили в аэропорту Варшавы, Польша. 29 мая 2019
ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили вылетает из Варшавы в Киев, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.
Сакашвили прибыл в варшавский аэропорт Федерика Шопена и прошел в зону контроля. Он вылетит в Киев в 15.40 мск. Саакашвили не воспользовался VIP-залом, а прошел в зону для обычных граждан. В аэропорту его провожали немногочисленные сторонники.
Общаясь с ними, Саакашвили заявил, что намерен остаться жить на Украине. "А для чего я так хорошо выучил украинский язык?"- пошутил он.
Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время видеообращения на съезде партии Батькивщина
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Политолог: появление Саакашвили на Украине связано с серьезными событиямиПервый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, зачем Владимир Зеленский дал гражданство Михаилу Саакашвили. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Кот, нынешний глава государства должен бы был предвидеть последствия этого решения.
Бывший губернатор заявил, что в Киеве намерен "осмотреться" и не требует для себя "никакого кабинета". При этом он готов оказать помощь нынешней власти, "если такая помощь потребуется".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
Обещал – и вернулся
Вчера, 14:17
Обещал – и вернулся
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Михаил СаакашвилиПольшаУкраинаВ мире
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