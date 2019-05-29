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РИА Новости

Госдума приняла во II чтении проект об усилении наказания за "пьяные" ДТП

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.
Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации в апреле внесли в нижнюю палату парламента законопроект, ужесточающий наказание за "пьяное" вождение.
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Законопроектом предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), предусмотрев ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью - от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), гибели человека - от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет); в случае гибели двух или более лиц - от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).
Кроме того, законопроектом предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 УК РФ.
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Также поправками предлагается дополнить часть 4-ю статьи 15 УК РФ, добавив к категории тяжких неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что инициатива была внесена в Госдуму всеми политическими фракциями, поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное - поддерживается обществом.
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