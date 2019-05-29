В Чувашии арестовали хулиганов, напавших на сотрудника скорой помощи

Сообщение о том, что неизвестные напали на работников бригады скорой медицинской помощи, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Новочебоксарску в 18:29 26 мая. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали участников инцидента и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство" с назначением наказания в виде штрафа.