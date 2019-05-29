В Чувашии арестовали хулиганов, напавших на сотрудника скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Четверо мужчин, напавших на сотрудника скорой помощи в Новочебоксарске, по требованию прокуратуры Чувашской Республики арестованы на четверо суток, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о том, что неизвестные напали на работников бригады скорой медицинской помощи, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Новочебоксарску в 18:29 26 мая. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали участников инцидента и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство" с назначением наказания в виде штрафа.
Отмечается, что в прокуратуре Новочебоксарска наказание назвали "чрезмерно мягким".
"По требованию прокуратуры постановления по делу об административном правонарушении отменены, а материалы административных дел направлены для рассмотрения в суд, который определил виновным наказание в виде административного ареста сроком на четверо суток", — говорится в сообщении прокуратуры.
В отношении самого активного участника избиения врача — 26-летнего жителя города Новочебоксарска — возбуждено уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои, совершенные из хулиганских побуждений").