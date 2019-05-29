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РИА Новости
Культура

В Третьяковке в 2020 году покажут современное индийское искусство

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Музея AZ Наталия Опалева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 29 мая 2019
Генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 29 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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Генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 29 мая 2019
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большую выставку современного индийского искусства и масштабный проект, посвященный искусству Европы и России последних 30 лет, планируется провести в Западном крыле Новой Третьяковки в 2020 году, рассказала на пресс-конференции в среду гендиректор музея Зельфира Трегулова.
Помещение Центрального дома художника перешло в ведение Третьяковской галереи 1 апреля, теперь его называют Западным крылом музея.
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"Я коснусь проектов, которые мы планируем в 2020 году. Мы ведем серьезнейшие переговоры об организации большой выставки современного индийского искусства, которое никогда не было представлено в Москве", — сказала Трегулова.
По ее словам, осенью 2020 года в галерее откроется масштабный проект "Единство в разнообразии", посвященный искусству Европы и России последних 30 лет. "Это будет примерно 80 художников, начиная от знаковых имен и заканчивая молодыми художниками, которым нет 30 лет", — добавила директор.
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Она сообщила, что позднее проект покажут в Берлине и Париже.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Третьяковкой галереи и ее проектов.
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