Интернат для слепоглухонемых детей просит не выселять выпускников в регионы

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости/Прайм. Единственный в России интернат для слепоглухонемых детей просит не выселять в разные регионы его выпускников-сирот, заявила директор ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих и молодых инвалидов" Галина Епифанова на круглом столе в ММПЦ МИА "Россия сегодня", посвященном проблемам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В наше учреждение приезжают дети из разных уголков России. И когда им исполняется 18 лет, они должны вернуться туда", - рассказал Епифанова.

Сергиево-Посадский дом-интернат - единственное в стране учебное заведение, где учатся и живут дети с полной или практически полной потерей слуха и зрения. По словам руководителя интерната, там сейчас числятся 205 человек, из которых 29 – это дети-сироты или дети без опеки. Епифанова рассказала, что по действующему законодательству эти дети должны получать жилье в регионе, из которого они приехали, но они не могут там жить.

"Ребенок-инвалид, который прожил большую часть своей жизни в этом городе (в Сергиевом Посаде – ред.), мы его пытались социализировать, мы его знакомили с учреждениями этого города, с магазинами, учили ориентироваться на дороге, он знает этот город, но уехать должен в тот город, о котором он не знает и не помнит", - отметила она.

Директор интерната привела в пример случай, когда достигший совершеннолетия слепоглухонемой мальчик получил жилье в якутской деревне. Однако в данном случае удалось решить эту проблему, добившись судебного решения о предоставления ему жилья в Московской области.